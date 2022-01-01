Гуанчжоу — Чанчунь Ятай прямая трансляция 01.01.2022, смотреть онлайн

В 10:30 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Китая.

Последний матч между собой: «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гуанчжоу» — «Чанчунь Ятай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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