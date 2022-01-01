Чарльтон Атлетик — Уиком Уондерерс: смотреть онлайн трансляцию 01.01.2022

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Чарльтон Атлетик» занимает 12 место с 29 очками, «Уиком Уондерерс» — 6 место с 42 очками.

Последний матч между собой: «Уиком Уондерерс» — «Чарльтон Атлетик» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уиком Уондерерс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чарльтон Атлетик — Уиком Уондерерс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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