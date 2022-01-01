Блэкпул — Халл Сити прямая трансляция 01.01.2022, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Блэкпул» занимает 13 место с 30 очками, «Халл Сити» — 20 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Блэкпул» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Халл Сити»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Блэкпул» — «Халл Сити». Коэффициент ставки — 2.10.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Блэкпул» — «Халл Сити».

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