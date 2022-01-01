Бёртон Альбион — Кру Александра прямая трансляция 01.01.2022, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Бёртон Альбион» занимает 13 место с 28 очками, «Кру Александра» — 22 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Кру Александра» — «Бёртон Альбион» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Кру Александра»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бёртон Альбион» — «Кру Александра».

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