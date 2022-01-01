Арсенал Лондон — Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию 01.01.2022

В 15:30 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Манчестер Сити»).

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