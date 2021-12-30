Манчестер Юнайтед — Бёрнли: смотреть онлайн трансляцию 30.12.2021

В 23:15 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.83.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».

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