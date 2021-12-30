Борнмут — Кардифф Сити прямая трансляция 30.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Борнмут» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Борнмут»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Кардифф Сити». Коэффициент ставки — 1.91.

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