Шрусбери Таун — Аккрингтон Стэнли прямая трансляция 29.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Шрусбери Таун» занимает 17 место с 25 очками, «Аккрингтон Стэнли» — 10 место с 33 очками.

Последний матч между собой: «Аккрингтон Стэнли» — «Шрусбери Таун» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шрусбери Таун» — «Аккрингтон Стэнли».

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