Оксфорд Юнайтед — Уимблдон прямая трансляция 29.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Оксфорд Юнайтед» занимает 6 место с 39 очками, «Уимблдон» — 18 место с 25 очками.

Последний матч между собой: «Уимблдон» — «Оксфорд Юнайтед» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Оксфорд Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Оксфорд Юнайтед» — «Уимблдон».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам