Моркам — Кру Александра: смотреть онлайн трансляцию 29.12.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Моркам» занимает 21 место с 20 очками, «Кру Александра» — 24 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Кру Александра» — «Моркам» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кру Александра»).

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