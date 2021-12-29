Моркам — Кру Александра: смотреть онлайн трансляцию 29.12.2021

В турнирной таблице «Моркам» занимает 21 место с 20 очками, «Кру Александра» — 24 место с 15 очками.
Последний матч между собой: «Кру Александра» — «Моркам» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кру Александра»).
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