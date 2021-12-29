Ипсвич Таун — Уиком Уондерерс: смотреть онлайн трансляцию 29.12.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Ипсвич Таун» занимает 12 место с 29 очками, «Уиком Уондерерс» — 5 место с 42 очками.

Последний матч между собой: «Уиком Уондерерс» — «Ипсвич Таун» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уиком Уондерерс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» — «Уиком Уондерерс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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