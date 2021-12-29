Хэбей — Гуанчжоу прямая трансляция 29.12.2021, смотреть онлайн

В 13:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Китая.

Последний матч между собой: «Гуанчжоу» — «Хэбей» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хэбей» — «Гуанчжоу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

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