Гуанчжоу Сити — Шанхай Порт прямая трансляция 29.12.2021, смотреть онлайн

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Китая.

Последний матч между собой: «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Шанхай Порт»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гуанчжоу Сити» — «Шанхай Порт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

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