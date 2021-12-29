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    Челси — Брайтон энд Хоув Альбион прямая трансляция 29.12.2021, смотреть онлайн

    Челси — Брайтон энд Хоув Альбион: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

    Футбол АПЛ Челси Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» в АПЛ.

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 2.08.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Челси — Брайтон энд Хоув Альбион.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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