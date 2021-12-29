Брентфорд — Манчестер Сити прямая трансляция 29.12.2021, смотреть онлайн

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 1.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Манчестер Сити»).
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