Блэкпул — Мидлсбро: смотреть онлайн трансляцию 29.12.2021

В турнирной таблице «Блэкпул» занимает 12 место с 30 очками, «Мидлсбро» — 5 место с 36 очками.
Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Блэкпул» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Мидлсбро»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкпул» — «Мидлсбро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.
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