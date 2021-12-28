Уотфорд — Вест Хэм прямая трансляция 28.12.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

В турнирной таблице «Уотфорд» занимает 17 место с 13 очками, «Вест Хэм» — 6 место с 28 очками.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Уотфорд» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уотфорд» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

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