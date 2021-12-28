Саутгемптон — Тоттенхэм прямая трансляция 28.12.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Саутгемптон» занимает 14 место с 20 очками, «Тоттенхэм» — 5 место с 29 очками.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Саутгемптон»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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