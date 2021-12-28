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    Лестер — Ливерпуль: смотреть онлайн трансляцию 28.12.2021

    Лестер — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол АПЛ Лестер Сити Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Лестер» — «Ливерпуль» в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Лестер» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лестер»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль».

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