Лестер — Ливерпуль: смотреть онлайн трансляцию 28.12.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Лестер» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лестер»).

Календарь и таблица АПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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