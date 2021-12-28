Кристал Пэлас — Норвич Сити прямая трансляция 28.12.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Кристал Пэлас» занимает 13 место с 20 очками, «Норвич Сити» — 20 место с 10 очками.
Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Кристал Пэлас» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кристал Пэлас»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 1.90.
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