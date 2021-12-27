ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду
  • 17:58
    • «Сибирь» в овертайме переиграла «Салават Юлаев»
  • 15:49
    • СКА проиграл «Амуру» в Хабаровске
  • 14:37
    • Азмун хочет остаться в «Зените» до конца сезона
  • 11:11
    • Капитан швейцарской «молодежки» пропустит матч с Россией из-за коронавируса
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 27.12.2021

    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол АПЛ Ньюкасл Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Юнайтед»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Манчестер Юнайтед.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Очередной матч в Казани пробьет тотал «больше»
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры