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    Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут: смотреть онлайн трансляцию 27.12.2021

    Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс Борнмут
    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Куинз Парк Рейнджерс» — «Борнмут» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Борнмут»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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