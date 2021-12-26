Вест Хэм — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 26.12.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 5 место с 28 очками, «Саутгемптон» — 15 место с 17 очками.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Вест Хэм» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Хэм»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

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