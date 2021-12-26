Шанхай Порт — Шэньчжэнь прямая трансляция 26.12.2021, смотреть онлайн

В 13:00 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Китая.

Последний матч между собой: «Шэньчжэнь» — «Шанхай Порт» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шанхай Порт»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам