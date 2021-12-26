Норвич Сити — Арсенал Лондон прямая трансляция 26.12.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 19 место с 10 очками, «Арсенал Лондон» — 4 место с 32 очками.
Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Норвич Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Лондон»).
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