Норвич Сити — Арсенал Лондон прямая трансляция 26.12.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 19 место с 10 очками, «Арсенал Лондон» — 4 место с 32 очками.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Норвич Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Лондон»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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