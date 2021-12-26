Манчестер Сити — Лестер: смотреть онлайн трансляцию 26.12.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает 1 место с 44 очками, «Лестер» — 10 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Лестер.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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