Линкольн Сити — Милтон-Кинс Донс прямая трансляция 26.12.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Линкольн Сити» занимает 20 место с 22 очками, «Милтон-Кинс Донс» — 9 место с 35 очками.
Последний матч между собой: «Милтон-Кинс Донс» — «Линкольн Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
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