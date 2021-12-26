Халл Сити — Блэкберн Роверс: смотреть онлайн трансляцию 26.12.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Халл Сити» занимает 20 место с 23 очками, «Блэкберн Роверс» — 3 место с 42 очками.

Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Халл Сити» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Халл Сити» — «Блэкберн Роверс». Коэффициент ставки — 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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