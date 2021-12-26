Гуанчжоу — Бэйцзин Гоань: смотреть онлайн трансляцию 26.12.2021

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Китая.

Последний матч между собой: «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гуанчжоу»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гуанчжоу» — «Бэйцзин Гоань». Коэффициент ставки — 2.06.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гуанчжоу» — «Бэйцзин Гоань».

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