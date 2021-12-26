Флитвуд Таун — Шрусбери Таун прямая трансляция 26.12.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Флитвуд Таун» занимает 19 место с 22 очками, «Шрусбери Таун» — 18 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Флитвуд Таун» — «Шрусбери Таун» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Шрусбери Таун»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флитвуд Таун — Шрусбери Таун.

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