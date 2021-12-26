Челтнем Таун — Плимут Аргайл прямая трансляция 26.12.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Челтнем Таун» занимает 14 место с 28 очками, «Плимут Аргайл» — 5 место с 40 очками.

Последний матч между собой: «Челтнем Таун» — «Плимут Аргайл» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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