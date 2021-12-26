Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд: смотреть онлайн трансляцию 26.12.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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