Астон Вилла — Челси прямая трансляция 26.12.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Челси» — «Астон Вилла» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси». Коэффициент ставки — 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Челси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Астон Вилла — Челси.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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