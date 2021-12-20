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    Леванте — Валенсия прямая трансляция 20.12.2021, смотреть онлайн

    Леванте — Валенсия: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Леванте» — «Валенсия» в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Валенсия» — «Леванте» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Валенсия».

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