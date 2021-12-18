Оксфорд Юнайтед — Уиган: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Оксфорд Юнайтед» занимает 5 место с 39 очками, «Уиган» — 2 место с 42 очками.

Последний матч между собой: «Уиган» — «Оксфорд Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Оксфорд Юнайтед» — «Уиган».

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