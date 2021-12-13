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    Шэньчжэнь — Шанхай Порт прямая трансляция 13.12.2021, смотреть онлайн

    Шэньчжэнь — Шанхай Порт: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 13:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Шэньчжэнь» — «Шанхай Порт» в чемпионате Китая по футболу.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шэньчжэнь — Шанхай Порт.

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