Сантос — Куяба: смотреть онлайн трансляцию 10.12.2021

В 03:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Куяба» — «Сантос» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сантос» — «Куяба». Коэффициент ставки — 2.10.

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