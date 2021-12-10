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    Брагантино — Интернасьонал прямая трансляция 10.12.2021, смотреть онлайн

    Брагантино — Интернасьонал: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся прямая трансляция матча «Брагантино» — «Интернасьонал» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Брагантино» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брагантино» — «Интернасьонал».

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