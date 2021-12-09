Спарта П — Брондбю: смотреть онлайн трансляцию 09.12.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе A Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Брондбю» — «Спарта П» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спарта П» — «Брондбю» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

Календарь и таблица Лиги Европы

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