Штурм — Монако: смотреть онлайн трансляцию 09.12.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе B Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Монако» — «Штурм» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Монако»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штурм» — «Монако» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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