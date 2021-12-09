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    Реал Сосьедад — ПСВ: смотреть онлайн трансляцию 09.12.2021

    Реал Сосьедад — ПСВ: онлайн-трансляция матча начнется в 20:45

    Футбол Лига чемпионов Реал Сосьедад ПСВ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:45 начнётся прямая трансляция матча «Реал Сосьедад» — «ПСВ» в группе B Лиги Европы.

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    Последний матч между собой: «ПСВ» — «Реал Сосьедад» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «ПСВ». Коэффициент ставки — 2.11.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «ПСВ».

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