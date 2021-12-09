Гент — Флора Таллин прямая трансляция 09.12.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе B футбольной Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Флора Таллин» — «Гент» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гент»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гент» — «Флора Таллин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гент» — «Флора Таллин».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам