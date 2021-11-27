Минай — Динамо К прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Динамо К» — «Минай» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Динамо К»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Минай» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 2.17.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Минай» — «Динамо К».

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