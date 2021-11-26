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    Вест Бромвич — Ноттингем Форест прямая трансляция 26.11.2021, смотреть онлайн

    Вест Бромвич — Ноттингем Форест: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Вест Бромвич
    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Вест Бромвич» — «Ноттингем Форест» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вест Бромвич»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Бромвич» — «Ноттингем Форест».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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