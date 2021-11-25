Ренн — Витесс прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги конференций.

В турнирной таблице «Ренн» занимает 1 место с 10 очками, «Витесс» — 3 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Витесс» — «Ренн» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ренн»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ренн» — «Витесс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ренн» — «Витесс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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