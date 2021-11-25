Раннерс — ЧФР Клуж прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчагруппа D.

В турнирной таблице «Раннерс» занимает 3 место с 4 очками, «ЧФР Клуж» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «ЧФР Клуж» — «Раннерс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Раннерс» — «ЧФР Клуж». Коэффициент ставки — 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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