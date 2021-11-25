Олимпиакос — Фенербахче: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги Европы.

В турнирной таблице «Олимпиакос» занимает 2 место с 6 очками, «Фенербахче» — 3 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Олимпиакос» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фенербахче»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Олимпиакос» — «Фенербахче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

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