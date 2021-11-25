Мидтьюлланн — Брага: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги Европы.

В турнирной таблице «Мидтьюлланн» занимает 3 место с 5 очками, «Брага» — 1 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Брага» — «Мидтьюлланн» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Брага»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Брага». Коэффициент ставки — 1.90.

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