Маккаби Т-А — ЛАСК прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав Лиге конференций (группа A).

В турнирной таблице «Маккаби Т-А» занимает 1 место с 10 очками, «ЛАСК» — 2 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «ЛАСК» — «Маккаби Т-А» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Маккаби Т-А»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Маккаби Т-А» — «ЛАСК». Коэффициент ставки — 2.90.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Маккаби Т-А» — «ЛАСК».

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