Маккаби Хф — Унион прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Маккаби Хф» занимает 3 место с 4 очками, «Унион» — 4 место с 3 очками.
Последний матч между собой: «Унион» — «Маккаби Хф» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Маккаби Хф» — «Унион». Коэффициент ставки — 2.00.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Маккаби Хф»).
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