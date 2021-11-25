Маккаби Хф — Унион прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Маккаби Хф» занимает 3 место с 4 очками, «Унион» — 4 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Унион» — «Маккаби Хф» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Маккаби Хф» — «Унион». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Маккаби Хф»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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